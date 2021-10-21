لبنان

تدابير أمنية أمام منزل الرئيس ميقاتي (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:48
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تتخذ القوى الأمنية تدابير أمنية  امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء في طرابلس بعد تسجيل  تحركات خجولة  من قبل بعض المحتجين.
 
 
 
 
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نجيب ميقاتي

طرابلس

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