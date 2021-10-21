حماية المستهلك: 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا السعر الرسمي

أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ببيان، أنها "تابعت جولاتها، ونظمت اليوم 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات لمخالفتهم السعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. كما تم الزام عدد من أصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين في فترة زمنية لا تتجاوز الاسبوعين، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام".