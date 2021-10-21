لبنان

حماية المستهلك: 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا السعر الرسمي

Lebanon 24
21-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-877648-637704358180578433.jpg
Doc-P-877648-637704358180578433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ببيان، أنها "تابعت جولاتها، ونظمت اليوم 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات لمخالفتهم السعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. كما تم الزام عدد من أصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين في فترة زمنية لا تتجاوز الاسبوعين، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-10-21
13:00 | 2021-10-21
12:55 | 2021-10-21
12:48 | 2021-10-21
11:42 | 2021-10-21
11:24 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website