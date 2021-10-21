لبنان

سفير لبنان في الجزائر استقبل نظيريه القطري والسعودي

Lebanon 24
21-10-2021 | 11:11
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 استقبل سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن اليوم، في مكتبه بمقر السفارة، سفير قطر في الجزائر عبد العزيز علي النعمه.

وأفاد بيان لسفارة لبنان في الجزائر أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء الأخوي في العلاقات الثنائية التي تجمع لبنان وقطر، ونوها بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعوا إلى تكثيف الجهود للرقي بها إلى أعلى المستويات".

كما استقبل حسن سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

وتم خلال اللقاء، البحث في "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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