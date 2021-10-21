لبنان

ثلاث حالات وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

Lebanon 24
21-10-2021 | 11:24
A-
A+
Doc-P-877657-637704377033639336.jpg
Doc-P-877657-637704377033639336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 636147.
كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8441.
 
مواضيع ذات صلة
روسيا.. ارتفاع قياسي بالإصابات والوفيات بـ"كورونا"
lebanon 24
21/10/2021 20:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام ولكن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا
lebanon 24
21/10/2021 20:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
3% من سكان العالم أصيبوا بكورونا.. وهذه قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات
lebanon 24
21/10/2021 20:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالارقام... هذا جديد إصابات ووفيات "كورونا" في لبنان (صورة)
lebanon 24
21/10/2021 20:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

كورونا

إصابات

وفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-10-21
13:00 | 2021-10-21
12:55 | 2021-10-21
12:48 | 2021-10-21
11:42 | 2021-10-21
11:11 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website