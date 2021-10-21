ثلاث حالات وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 636147.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8441.