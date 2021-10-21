أبو الحسن: على الدولة إصدار البطاقة التمويلية فورًا

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت حاجة الأسرة بالحد الأدنى للتدفئة شهريا 3 ملايين ليرة، عدا المأكل والمشرب والتنقلات في ظل تدني الرواتب لا بل إنعدامها، لذا أصبح لزاما على الدولة ان تبادر فورا الى إصدار البطاقة التمويلية، ولا بد من إعادة النظر بسقفها المالي والدفع بالدولار، نريد قرارا سريعا وإجراءات!".