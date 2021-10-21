إحراق منازل وحال من التوتر في وادي الجاموس العكارية...ماذا يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عددًا من أفراد عائلة طرطوسي في بلدة وادي الجاموس العكارية أقدموا على حرق منازل لآل السيد في البلدة وذلك انتقاماً للحادثة التي حصلت منذ يومينوالتي ذهب ضحيتها ٥ أشخاص من آل طرطوسي.وقد تسببت النيران إلى تصاعد الدخان فيما تسود حالة من التوترفي أرجاء البلدة.