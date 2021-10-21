السفارة البريطانية في بيروت: لبنان يمر بأزمة حرجة...

التقت نائبة رئيس البعثة البريطانية أليسون كينغ اليوم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب. وصرحت فور انتهاء اللقاء: "يسعدني أن ألتقي الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وأهنأه بعيد المولد النبوي الشريف. لبنان يمر بأزمة حرجة، ولا يمكن تجنب سقوطه المباشر في الهاوية إلّا من خلال الإصلاحات العاجلة والهدوء والحوار".