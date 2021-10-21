الجميل التقى في واشنطن أعضاء من الكونغرس: لحماية العملية الانتخابية

عقد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سلسلة اجتماعات في العاصمة واشنطن مع أعضاء الكونغرس: داريل عيسى، يونغ كيم، آدم شيف، جريج ستيوب، سكوت بيري، دارين لحود وكارول ميلر في مكاتبهم في الكونغرس الأميركي، حيث "تمت مناقشة العلاقات الثنائية اللبنانية - الأميركية، وأهمية الدعم الأميركي للبنان على الصعد كافة، وخصوصا الدعم الإنساني ودعم الجيش اللبناني. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان"، بحسب بيان للحزب.وشدد الجميل على "ضرورة حماية العملية الانتخابية كفرصة للشعب اللبناني للتغيير بشكل سلمي وديمقراطي".وشارك في اللقاء وفد من حزب الكتائب.