مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً بعد الظهر وأبقى مداولاته سرية

عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود اجتماعاً عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء، وأبقى المجلس مداولاته سرية.