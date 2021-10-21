لبنان

لبنانيون يقطعون الأدغال نحو الحدود اليونانية...لكن السلطات التركية كانت بالمرصاد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2021 | 13:58
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بعد قيام عدد من الشبان بمغادرة لبنان مطلع الشهر الحالي نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة في لبنان باتجاه دولة تركيا بطريقة شرعية عبر مطار بيروت الدولي على أن تكون رحلتهم بعدها برًّا باتجاه أوروبا، علم أن الشبان الذين هم من أبناء الشمال تحديدًا منطقة القبة بدأوا مشوارهم الطويل عبر اجتياز الأدغال والجبال التي قطعوها لأيام طويلة نحو الحدود اليونانية إلا أن عناصر الجيش التركي ألقت القبض عليهم منذ يومين وصادرت هواتفهم ومن بعدها انقطع الاتصال معهم نهائيًّا.
وطالب أهالي الشبان الجهات اللبنانية تحديداً وزارة الخارجية التواصل مع الدولة التركية لمعرفة وتحديد مصير اولادهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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