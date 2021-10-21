لبنان

الحلبي عرض للعلاقات التربوية مع سفير أرمينيا والتقى رئيس جامعة البلمند

Lebanon 24
21-10-2021 | 14:35
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي سفير أرمينيا في لبنان فهاكن أتابكيان، وعرضا للعلاقات التربوية والاجتماعية التاريخية بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها. وتلقى الوزير دعوة السفير للمشاركة في لقاء السفراء الفرنكوفون المعتمدين في لبنان.

ومن ثم استقبل رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق واطلع منه على اختصاصات الجامعة وقضاياها وأنشطتها.

وبعد ذلك تراس الحلبي اجتماعًا إداريًّا تربويًّا ضم المدير العام للتربية فادي يرق وكبار المسؤولين في الوزارة، تم في خلاله عرض تفاصيل عمل مركز التواصل والخط الساخن ومتابعة الأزمات وسبل الاستجابة لطلبات المواطنين وأسئلتهم، وأعطى توجيهاته لانخراط الوحدات الإدارية بصورة أوسع في تلبية الحاجات والإستجابة للخدمات.

وكذلك ترأس اجتماعًا موسعًا ضم إلى يرق، أركان الإدارة في الوزارة وفريق المعلوماتية، وشارك فيه رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا وفريق الخبراء والإستشاريين والمعلوماتيين، وتناول البحث، متابعة الجهود التقنية وتوفير التجهيزات الإلكترونية للمنصة الموحدة للمعلومات بين الوزارة والمركز التربوي، وهي الداتا التي تخدم القرار التربوي والإداري والمالي في الداخل ومع الجهات المانحة، وبالتالي ضرورة رفع مستوى أمان المعلومات ووضعها في متناول المواطنين والباحثين والمعنيين.
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