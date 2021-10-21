مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس



الى الشارع در مجددا المواطنون في عدد كبير من المناطق نزلوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفلت أسعار المشتريات والإرتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بعد التحليق الجنوني للدولار مقابل الليرة..

وفي السياسة لا موعد لجلسة لمجلس الوزراء التي رفعت الأسبوع الماضي حتى الساعة بحسب معلومات تلفزيون لبنان علما أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زار قصر بعبدا صباحا واجتمع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحسب معلوماتنا أيضا فإن اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي تناول البطاقة التمويلية خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات ومصير قرض البنك الدولي إضافة الى وجوب إيجاد الحلول لأوضاع موظفي القطاع العام..

وفي معلومات تلفزيون لبنان إن الرئيس عون تسلم قانون تعديلات قانون الإنتخاب على أن يدرس مضمونه قبل إعلانه أي موقف: من رده أو عدم رده وبحسب المعلومات وفي حين لم يصدر أي موقف عن رئاسة الجمهورية فإن المعطيات تشير الى اتجاه لرد قانون التعديل لتضمنه مخالفات دستورية أبرزها: عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتقديم تاريخ الإنتخابات وهي ليست من صلاحية السلطة التشريعية إنما تحدده السلطة التنفيذية عبر مرسوم يعده ويوقعه وزير الداخلية ويرفعه الى رئيس الحكومة ومن ثم الى رئيس الجمهورية ليصدر وفق الاصول..

ماليا أعلن مصرف لبنان أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع وفد من صندوق النقد الدولي خصص للبحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل وضم الإجتماع: الحاكم رياض سلامة الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين علما أن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم في مصرف لبنان.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

على قاعدة الفوضى إرتفع سعر دولار السوق السوداء قبل أيام إلى واحد وعشرين ألف ليرة.

وعلى قاعدة الفوضى نفسها انخفض سعر الصرف اليوم إلى تسعة عشر ألفا وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.

هو قنص للبنانيين وفقرائهم على وجه الخصوص يلاحقهم في كل مناحي حياتهم اليومية ومن أمثلته الصاعقة جدول التسعير الصاروخي للمحروقات الذي أتاح "لتنكة" البنزين إستنزاف نصف الحد الأدنى للأجور تقريبا!.

هذا الإرتفاع الجنوني ترجم لليوم الثاني على التوالي غليانا في الشارع تمثل باعتصامات وإقفال طرقات في مناطق بالعاصمة والمحافظات.

على المستوى الرسمي إجتماعات مكثفة في المقرات الرئيسية والوزارية دار معظمها حول شؤون إقتصادية ومالية وحياتية.

من بين هذه الإجتماعات واحد عقده رئيسا الجمهورية والحكومة تمحور بحسب بيان رئاسي رسمي حول شؤون ليس من ضمنها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وترافق الإجتماع مع معلومات عن نية الرئيس نجيب ميقاتي عدم دعوة المجلس للإنعقاد قبل معالجة الأزمة التي طرحت في الجلسة السابقة بشأن التحقيق المسيس والإستنسابي الذي ينتهجه القاضي طارق البيطار.

وفي هذا الشأن سجل اليوم أيضا تقديم أهالي شهداء المرفأ من عائلات زهر الدين والمانع وعباس طلب إلى وزير العدل لرد القاضي طارق البيطار عن الملف لعلتي الارتياب و الخشية على الأمن والسلم الأهليين.

طلب الرد الذي يأتي عملا بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ أي أن السلطة التي عينته هيالتي ترده وتعين غيره ابلغت نسخة منه لمجلس القضاء الأعلى.

في الشأن الإنتخابي حط قانون تعديل قانون الإنتخابات النيابية في قصر بعبدا بعدما وقعه رئيسا مجلس النواب والحكومة لكن رئاسة الجمهورية لم توقعه حتى الآن.

وعلى ذمة نواب في التكتل البرتقالي الداعم لرئيس الجمهورية فإن الأخير يدرس إحتمال رد القانون والتكتل يدرس إمكان الطعن به أمام المجلس الدستوري.

وفي إنتظار الترسيم النهائي الذي سيرسو عليه الموقف الرئاسي تلقى الترسيم الحدودي الجنوبي جرعة تفعيل من شأنها تحريك هذا الملف الذي سينتقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على جناحه من بيروت إلى تل آبيب.

في هذا الشأن تبدو الأجواء أكثر من إيجابية بحسب تقويم الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أن المفاوضات ستعود إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة كما كان يحصل سابقا وأكد الرئيس بري أيضا أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان إستثناءات من قانون قيصر. مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"الى الشارع در مجددا المواطنون في عدد كبير من المناطق نزلوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفلت أسعار المشتريات والإرتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بعد التحليق الجنوني للدولار مقابل الليرة..وفي السياسة لا موعد لجلسة لمجلس الوزراء التي رفعت الأسبوع الماضي حتى الساعة بحسب معلومات تلفزيون لبنان علما أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زار قصر بعبدا صباحا واجتمع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحسب معلوماتنا أيضا فإن اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي تناول البطاقة التمويلية خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات ومصير قرض البنك الدولي إضافة الى وجوب إيجاد الحلول لأوضاع موظفي القطاع العام..وفي معلومات تلفزيون لبنان إن الرئيس عون تسلم قانون تعديلات قانون الإنتخاب على أن يدرس مضمونه قبل إعلانه أي موقف: من رده أو عدم رده وبحسب المعلومات وفي حين لم يصدر أي موقف عن رئاسة الجمهورية فإن المعطيات تشير الى اتجاه لرد قانون التعديل لتضمنه مخالفات دستورية أبرزها: عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتقديم تاريخ الإنتخابات وهي ليست من صلاحية السلطة التشريعية إنما تحدده السلطة التنفيذية عبر مرسوم يعده ويوقعه وزير الداخلية ويرفعه الى رئيس الحكومة ومن ثم الى رئيس الجمهورية ليصدر وفق الاصول..ماليا أعلن مصرف لبنان أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع وفد من صندوق النقد الدولي خصص للبحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل وضم الإجتماع: الحاكم رياض سلامة الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين علما أن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم في مصرف لبنان.مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"على قاعدة الفوضى إرتفع سعر دولار السوق السوداء قبل أيام إلى واحد وعشرين ألف ليرة.وعلى قاعدة الفوضى نفسها انخفض سعر الصرف اليوم إلى تسعة عشر ألفا وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.هو قنص للبنانيين وفقرائهم على وجه الخصوص يلاحقهم في كل مناحي حياتهم اليومية ومن أمثلته الصاعقة جدول التسعير الصاروخي للمحروقات الذي أتاح "لتنكة" البنزين إستنزاف نصف الحد الأدنى للأجور تقريبا!.هذا الإرتفاع الجنوني ترجم لليوم الثاني على التوالي غليانا في الشارع تمثل باعتصامات وإقفال طرقات في مناطق بالعاصمة والمحافظات.على المستوى الرسمي إجتماعات مكثفة في المقرات الرئيسية والوزارية دار معظمها حول شؤون إقتصادية ومالية وحياتية.من بين هذه الإجتماعات واحد عقده رئيسا الجمهورية والحكومة تمحور بحسب بيان رئاسي رسمي حول شؤون ليس من ضمنها عقد جلسة لمجلس الوزراء.وترافق الإجتماع مع معلومات عن نية الرئيس نجيب ميقاتي عدم دعوة المجلس للإنعقاد قبل معالجة الأزمة التي طرحت في الجلسة السابقة بشأن التحقيق المسيس والإستنسابي الذي ينتهجه القاضي طارق البيطار.وفي هذا الشأن سجل اليوم أيضا تقديم أهالي شهداء المرفأ من عائلات زهر الدين والمانع وعباس طلب إلى وزير العدل لرد القاضي طارق البيطار عن الملف لعلتي الارتياب و الخشية على الأمن والسلم الأهليين.طلب الرد الذي يأتي عملا بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ أي أن السلطة التي عينته هيالتي ترده وتعين غيره ابلغت نسخة منه لمجلس القضاء الأعلى.في الشأن الإنتخابي حط قانون تعديل قانون الإنتخابات النيابية في قصر بعبدا بعدما وقعه رئيسا مجلس النواب والحكومة لكن رئاسة الجمهورية لم توقعه حتى الآن.وعلى ذمة نواب في التكتل البرتقالي الداعم لرئيس الجمهورية فإن الأخير يدرس إحتمال رد القانون والتكتل يدرس إمكان الطعن به أمام المجلس الدستوري.وفي إنتظار الترسيم النهائي الذي سيرسو عليه الموقف الرئاسي تلقى الترسيم الحدودي الجنوبي جرعة تفعيل من شأنها تحريك هذا الملف الذي سينتقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على جناحه من بيروت إلى تل آبيب.في هذا الشأن تبدو الأجواء أكثر من إيجابية بحسب تقويم الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أن المفاوضات ستعود إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة كما كان يحصل سابقا وأكد الرئيس بري أيضا أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان إستثناءات من قانون قيصر.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

حوصرت المحروقات بالدولار، وارتفعت الاسعار، وقرر الحاكم بأمر المال الا يقوم المصرف المركزي بدوره ببيع الدولار حتى بسعر السوق السوداء للشركات المستوردة، فهل عاد من جديد ليحرق البلد بقراراته الارتجالية؟ ام انها مدروسة ومرصوفة باتقان على طريق مبارزة التحقيق الجنائي الذي بدأ من مصرف لبنان؟

في لبنان كل الاسئلة جائزة، وكل الجهات المعنية غائبة او عاجزة، والمواطن متروك لمصيره، ووعود الدعم الدولي كاذبة ومتخاذلة، والغاية من كل هذا وذاك رهن البلاد والعباد لشروط الصناديق الدولية ومشاريع سيدها الاميركي، الذي لا يزال يحاصر اللبنانيين واقتصادهم، ويبتزهم عبر مندوبه الاسرائيلي عاموس هوغشتاين على طريق العودة الى المفاوضات غير المباشرة لتحديد الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلة، والاستجابة للشروط الاسرائيلية، قبل السماح باستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.

وعلى الارض اللبنانية يحرق النفط كل شيء وحركة البلاد معلقة بفعل جنون اسعار البنزين، ولا من يطفئ لهيب الواقع باي بصيص خطة او خطوة، اما البطاقة التمويلية فلا تزال مفقودة، فيما رصد الحديث عنها بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال لقائهما في بعبدا.

قلوب محترقة على دماء ابنائها وعلى مصير وطن، رفعت الصوت عاليا خارج اوركسترا المعزوفة القضائية المعروفة، وجمهراتها الاعلامية والشوارعية التي تستثمر بدماء شهداء المرفأ، فكان طلب من اهل لشهداء قضوا بانفجار مرفأ بيروت سلموه لوزير العدل بضرورة تنحي قاضي التحقيق بعد ارتيابهم بالدليل المشروع بان القاضي طارق البيطار يستنسب او يقصر بالوصول الى حقيقة من ازهق دماء ابنائهم، ولكي لا تزهق ارواح بريئة اضافية عند تقاطعات التسييس كان كلامهم لطارق البيطار عبر المنار : أن استقم او استقل.

اما دماء شهداء كمين الغدر القواتي على الطيونة فلن تضيع ووراءها مطالب، فالتحقيق يجب ان يصل الى ادانة المعتدي ومعاقبة المرتكب في هذه الجريمة كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فيما حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من تدخل السفارات لا سيما الاميركية في القضاء والانماء والامن والمال وغير ذلك..



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

لبنان موقوف في حادثة عين الرمانة. المتورطون نظريا ، ممن قيل إن لهم علاقة في صد الهجوم ، لا الذين هاجموا طبعا . العدالة مستهدفة باستهداف القاضي بيطار الممنوع من الوصول بتحقيقاته الى خواتيمها لأن عدالة حزب الله هي الغالبة. الحكومة اللبنانية موقوفة ، قسم من مكوناتها بحكم التبعية السياسية للثنائي، وقسم آخر طوعا بحكم الانحناء لجبروت الأمر الواقع وتغليب الخاص على العام . كل هذا يعني أن الشعب موقوف، قلة منه بفعل الانتماء الى ذهنية الدويلة وناموسها ولو جاع ، وهو جائع، وكثرة آمنت بثورة مجهضة وبدولة خانها رجالها. والسؤال، هل كانت تظاهرة 14 تشرين تفعل فعلها المدمر لو لم يعرج قسم من نخبها كالمخرز على عين الرمانة ؟

وفي الانتظار، إخلاء سبيل الحكومة ليس متاحا ، إلا إذا زين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى طاولة مجلس الوزراء برأس القاضي البيطار ، أو على ما يبدو برأس سمير جعجع ، إذ اعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بالاستماع الى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية في ملف الطيونة . والمؤسف أن حزب الله بحصاره يتصرف تماما كالدول التي يتهمها بمحاصرة لبنان بحجة حصارها إياه، اي أنه وفي معرض ضغطه لإقصاء المحقق العدلي يحتجز الحكومة ويجوع الشعب ويقطع عنه المحروقات وكل أسباب العيش. بإزاء هذا الواقع الدول الكبرى وصندوق النقد والدول المانحة تطلق الإنذار الأخير للحكومة بأن تحرر نفسها وإلا سقط لبنان. توازيا خطران: فشل مفاوضات الترسيم، وتطيير الانتخابات المهدد قانونها بالرد من قبل الرئيس ميشال عون. لذا، إذا حصلت الانتخابات أوعا يا لبنانية ترجعو تنتخبون هني ذاتن



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

إذا كان 21 تشرين الاول 2021 يوما عاديا في لبنان، من حيث المعاناة اليومية للناس مع الأزمات المعيشية المتراكمة منذ ثلاثين عاما، فهو من حيث الاصلاح، يوم غير عادي. ففي هذا اليوم بالتحديد، وبعد متابعة مستمرة من الرئيس العماد ميشال عون منذ اقراره في الحكومة السابقة بتاريخ 26 آذار 2020، ومع تجاوز كم هائل من العقبات المفتعلة، بدأ التدقيق الجنائي رسميا وعمليا في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أبلغه رئيس الجمهورية الى المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان، التي زارته في بعبدا، مؤكدا لها في الوقت عينه أن التحضيرات مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب فرصة ممكنة ولافتا الى ان الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع.

وإذا كان 21 تشرين الاول يوما عاديا في لبنان من حيث المناكفات المعروفة والمزايدات الفارغة من المضمون، فهو روحيا، اليوم الذي ودع فيه اللبنانيون بأسى كبير المونسنيور توفيق بو هدير، ابونا توفيق، الذي منحه رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق الوطني اللبناني البرونزي تقديرا لعطاءاته، ولاسيما لدوره مع شبيبة لبنان.

وهو، اي 21 تشرين الاول 2021 كذلك، اليوم الذي فقد فيه الفن اللبناني ركنا من اركانه، طبع في عقول الناس وقلوبهم شخصيته المحببة في الحياة المهنية كما الشخصية، الممثل بيار جامجيان، او بيارو.

أما في العام 1990، فيوم 21 تشرين الاول لم يكن ابدا يوما كباقي ايام السنة. فبعد اسبوع على عملية 13 تشرين الاول 1990 التي اطاحت ما تبقى يومها من لبنان الحر، بتواطؤ داخلي معروف مع الخارج، اغتيل داني شمعون وزوجته إنغريد وولداه طارق وجوليان بدم بارد، على يد مجرمين يعرفهم جيدا كل اللبنانيين. ونشير في هذه الاطار، الى حلقة خاصة مع رفاق الشهيد الكبير، تبث مباشرة بعد هذه النشرة عبر ال أو.تي.في.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

هل وجه حزب الله الإنذار الأول إلى الحكومة ؟

الحافز إلى هذا السؤال ما ورد في بيان كتلة الوفاء للمقاومة .

البيان يتوجه إلى " الوزراء في الحكومة " وليس " إلى الحكومة"، فيطالبهم " بتفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم".

هامش الصلاحيات المعطاة لهم شبيهة بجملة " نطاق تصريف الأعمال "... ويتابع حزب الله مسجلا أنتقادا للحكومة وللوزراء، فيقول: " حتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها ".

هل هذا الموقف العالي السقف خفف الآمال بعودة الحكومة إلى جلساتها ؟ اليوم اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، خرج بعده الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح .

ومن تعثر انعقاد مجلس الوزراء ، إلى عدم التوصل إلى مخرج في مجلس القضاء الأعلى لجهة ما يطلب منه ، ففي الاجتماع الثاني للمجلس ، لم يشارك المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بل تابع عمله في مكتبه حيث أن الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالاستدعاءات .

أما على المستوى النقدي والاقتصادي فإن الملفات مازالت عند المربع الأول ، وبعضها عاد إلى ما دون الصفر ، حيث حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، والدليل الأكبر قضية الدولار.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

استحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطبيق العمل الوزاري "في الشتات" من خارج مؤسسة مجلس الوزراء المجتمعة وذلك بمثابة بطاقة وزارية تمويلية كبدل عن ضائع ولأن الثنائي الشيعي تسبب "بفرط" العقد الحكومي قبل عشرة أيام فقد حرص ميقاتي على إضفاء مكونات وزارية شيعية إلى المقادير الوزارية العاملة في إطار اللجان في السرايا.

واليوم أجرى رئيس الحكومة استطلاعا لعودة النازحين الوزاريين في اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون ووفق برنامج التيار فإن استئناف الرحلات الحكومية سينطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل على حد توقعات عضو التكتل غسان عطالله ولم يقف الثنائي الشيعي ضد برنامج العودة إذ أعطى وزير الأشغال علي حمية صلاحية الدعوة حصرا ودستوريا إلى شخص رئيس الحكومة فيما طالبت كتلة الوفاء للمقاومة الوزراء بتفعيل الإنتاجية ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، والترتيبات السياسية القضائية تسير على خطى التسويات وبينها مد اليد في العلاقة بين القاضي غسان عويدات والقاضية غادة عون حيث أجرى الطرفان "إعادة انتشار" قضائية أعادت الأمور إلى مجاريها وذلك استباقا لقرار قد يصدر عن شورى الدولة يعيد يد عون إلى مكانها ويكسر هيبة النيابة العامة التمييزية، أخذها عويدات من قصيرها ومد الجسور مع عون التي كانت قد طلبت الاجتماع به.. وصراع كهذا أزعج السلطات العدلية أشهرا وبالحلوى القضائية أصبحت علاقة غسان وغادة "على القوس" القضائية.. وتحكمها الملفات التي يراد استكمالها وطريقة التنفيذ باليد وليس عبر الكسر والخلع على أن التطور القضائي الأبرز هذا المساء تمثل في خبر استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في ملف جريمة الطيونة إذ أكدت مصادر الجديد أن طلب الاستماع إلى شهادة جعجع جاء بناء على إفادات الموقوفين على ذمة التحقيق لدى مخابرات الجيش بإشراف مفوض الحكومة فادي عقيقي.

لكن معراب أكدت أنها لم تتبلغ أي ورقة استدعاء في الوقت الذي يطل فيه جعجع هذا المساء ليرد على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والى أن ترسم حدود الطيونة في السياسة والقضاء فإن الرؤساء الثلاثة متكافلين متضامنن اشتركوا في ترسيم الاستسلام للموفد الأميركي فلبنان لا يبدو أنه يفاوض بل يمتثل للإرادة الإسرائيلية عن طريق وسيط لا يمكنه أن يكون عادلا ..وهو يسوق للعفو في موضوع الغاز من سوريا في مقابل قضم حقوق لبنان من الحقول النفطية ورؤساؤنا أمام هذا الواقع.. كل يغني على ترسيمه: واحد يخشى العقوبات.. آخر يريد إزالتها.. وثالث عينه على كرسي السلطة أما ثروة البحر فتذهب في عزاء ثروات الأرض السياسية وعلى كل هذا الواقع سياسيا وأمنيا واجتماعيا سوف تطلق الجديد الليلة ومباشرة بعد هذه النشرة "فشة خلق".. وهو البرنامج السياسي الساخر الذي لن يعفو عن أحد.. وسيضع السياسيين على مقصلة مرارة تصريحاتهم ومواقفهم فشة خلق مع داليا احمد.