مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
الى الشارع در مجددا المواطنون في عدد كبير من المناطق نزلوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفلت أسعار المشتريات والإرتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بعد التحليق الجنوني للدولار مقابل الليرة..
وفي السياسة لا موعد لجلسة لمجلس الوزراء التي رفعت الأسبوع الماضي حتى الساعة بحسب معلومات تلفزيون لبنان علما أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زار قصر بعبدا صباحا واجتمع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحسب معلوماتنا أيضا فإن اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي تناول البطاقة التمويلية خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات ومصير قرض البنك الدولي إضافة الى وجوب إيجاد الحلول لأوضاع موظفي القطاع العام..
وفي معلومات تلفزيون لبنان إن الرئيس عون تسلم قانون تعديلات قانون الإنتخاب على أن يدرس مضمونه قبل إعلانه أي موقف: من رده أو عدم رده وبحسب المعلومات وفي حين لم يصدر أي موقف عن رئاسة الجمهورية فإن المعطيات تشير الى اتجاه لرد قانون التعديل لتضمنه مخالفات دستورية أبرزها: عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتقديم تاريخ الإنتخابات وهي ليست من صلاحية السلطة التشريعية إنما تحدده السلطة التنفيذية عبر مرسوم يعده ويوقعه وزير الداخلية ويرفعه الى رئيس الحكومة ومن ثم الى رئيس الجمهورية ليصدر وفق الاصول..
ماليا أعلن مصرف لبنان أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع وفد من صندوق النقد الدولي خصص للبحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل وضم الإجتماع: الحاكم رياض سلامة الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين علما أن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم في مصرف لبنان.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
على قاعدة الفوضى إرتفع سعر دولار السوق السوداء قبل أيام إلى واحد وعشرين ألف ليرة.
وعلى قاعدة الفوضى نفسها انخفض سعر الصرف اليوم إلى تسعة عشر ألفا وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.
هو قنص للبنانيين وفقرائهم على وجه الخصوص يلاحقهم في كل مناحي حياتهم اليومية ومن أمثلته الصاعقة جدول التسعير الصاروخي للمحروقات الذي أتاح "لتنكة" البنزين إستنزاف نصف الحد الأدنى للأجور تقريبا!.
هذا الإرتفاع الجنوني ترجم لليوم الثاني على التوالي غليانا في الشارع تمثل باعتصامات وإقفال طرقات في مناطق بالعاصمة والمحافظات.
على المستوى الرسمي إجتماعات مكثفة في المقرات الرئيسية والوزارية دار معظمها حول شؤون إقتصادية ومالية وحياتية.
من بين هذه الإجتماعات واحد عقده رئيسا الجمهورية والحكومة تمحور بحسب بيان رئاسي رسمي حول شؤون ليس من ضمنها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وترافق الإجتماع مع معلومات عن نية الرئيس نجيب ميقاتي عدم دعوة المجلس للإنعقاد قبل معالجة الأزمة التي طرحت في الجلسة السابقة بشأن التحقيق المسيس والإستنسابي الذي ينتهجه القاضي طارق البيطار.
وفي هذا الشأن سجل اليوم أيضا تقديم أهالي شهداء المرفأ من عائلات زهر الدين والمانع وعباس طلب إلى وزير العدل لرد القاضي طارق البيطار عن الملف لعلتي الارتياب و الخشية على الأمن والسلم الأهليين.
طلب الرد الذي يأتي عملا بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ أي أن السلطة التي عينته هيالتي ترده وتعين غيره ابلغت نسخة منه لمجلس القضاء الأعلى.
في الشأن الإنتخابي حط قانون تعديل قانون الإنتخابات النيابية في قصر بعبدا بعدما وقعه رئيسا مجلس النواب والحكومة لكن رئاسة الجمهورية لم توقعه حتى الآن.
وعلى ذمة نواب في التكتل البرتقالي الداعم لرئيس الجمهورية فإن الأخير يدرس إحتمال رد القانون والتكتل يدرس إمكان الطعن به أمام المجلس الدستوري.
وفي إنتظار الترسيم النهائي الذي سيرسو عليه الموقف الرئاسي تلقى الترسيم الحدودي الجنوبي جرعة تفعيل من شأنها تحريك هذا الملف الذي سينتقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على جناحه من بيروت إلى تل آبيب.
في هذا الشأن تبدو الأجواء أكثر من إيجابية بحسب تقويم الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أن المفاوضات ستعود إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة كما كان يحصل سابقا وأكد الرئيس بري أيضا أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان إستثناءات من قانون قيصر.