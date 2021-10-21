الجيش فجّر قنبلة عنقودية في الزرارية قضاء النبطية

فجّرت فرقة الهندسة التابعة لمخابرات الجيش قنبلة عنقودية كان عثر عليها في بلدة الزرارية - منطقة المقالع، في اعلى نقطة تقريبا لجهة المغفر.

وسمعت ترددات الصوت وسمع في أكثر القرى المقابلة أو المجاورة.