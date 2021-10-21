لبنان

الجيش فجّر قنبلة عنقودية في الزرارية قضاء النبطية

Lebanon 24
21-10-2021 | 16:20
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فجّرت فرقة الهندسة التابعة لمخابرات الجيش قنبلة عنقودية كان عثر عليها في بلدة الزرارية - منطقة المقالع، في اعلى نقطة تقريبا لجهة المغفر.
وسمعت ترددات الصوت وسمع في أكثر القرى المقابلة أو المجاورة.
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