تقرير مستشفى الحريري اليومي حول مستجدّات كورونا: ماذا جاء فيه؟

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي في شأن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 أن:

عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 552

AstraZeneca: 341

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 231 فحصا



عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 3

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1347 حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6

حالات وفاة: 1 عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 3عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1347 حالة شفاءعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6حالات وفاة: 1