إتصالات لتشكيل جبهة معارضة ضد "حزب الله"

تتزايد المواقف وترتفع الأصوات لدى العديد من القوى المعارضة، لتشكيل جبهة معارضة واسعة تتصدى لحزب الله.

وعلمت "السياسة" الكويتية أنَّ "اتصالات تجري بين هذه القوى، في إطار البحث في إمكانية تشكيل مثل هذه الجبهة التي يجب أن تضم جميع الفرقاء المعارضين لحزب الله".