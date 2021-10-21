تهديدات أمنية لنوّاب "القوّات"

قالت مصادر نيابية بارزة لـ"السياسة" الكويتية إن "التهديدات الأمنية لعدد من النواب جدية، وأن هناك عدداً منهم الذين اتخذوا إجراءات حماية استثنائية، لحماية أنفسهم من أي استهداف".