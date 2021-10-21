لبنان

تهديدات أمنية لنوّاب "القوّات"

Lebanon 24
21-10-2021 | 16:49
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قالت مصادر نيابية بارزة لـ"السياسة" الكويتية إن "التهديدات الأمنية لعدد من النواب جدية، وأن هناك عدداً منهم الذين اتخذوا إجراءات حماية استثنائية، لحماية أنفسهم من أي استهداف".
المصدر: السياسة الكويتية
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