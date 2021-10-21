لبنان

المفاوضات مع صندوق النقد لن تتمّ قبل منتصف كانون الثاني

Lebanon 24
21-10-2021 | 17:01
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استبعدت مصادر دبلوماسية البدء الجدّي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل منتصف ك2 المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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