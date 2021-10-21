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لبنان
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Lebanon 24
21-10-2021
|
17:05
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تدقّق هيئة التفتيش الخاصة بمخالفات قاضٍ تولى الحكم في ملف لأوقاف خيرية ذرية، وذلك منذ سنوات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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