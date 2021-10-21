محيي الدين: زيارة ناجحة

ذكرت مصادر وزارية التقت المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين عبر "اللواء" أنه "استمع من المسؤولين الى ما لدى لبنان من مطالب وعروض وإمكانات إصلاحية ليضغط في اجتماعات صندوق النقد من اجل تنفيذها وتسهيل مهمة التفاوض"، موضحة ان "العمل جارٍ الان من اجل جمع المعلومات والمعطيات وعندما تنهي تبدأ المفاوضات بين لبنان والبنك الدولي بعد اسبوعين من انتهاء جمعها".