هوشستاين تبلغ موقفا لبنانيا موحدا من ملف الترسيم واستئناف التفاوض رهن الاتصالات

يقول مصدر مطلع هلى اجواء المحادثات الرسمية التي اجراها الوسيط الأميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوشستاين "ان اللافت في الزيارة، ان هناك موقفا موحدا من الرؤساء الثلاثة بشأن مقاربة ملف الترسيم".اضاف" ان ما طرحه الوسيط الاميركي بشأن قيامه ب" جولات مكوكية" بين لبنان واسرائيل كبديل عن استكمال المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود لم يلق قبولا من الجانب اللبناني ، لا بل كان إصرار على العودة الى طاولة الناقورة لاستئناف المفاوضات وعقد الجولة السادسة بعد تعليقها في 5 أيّار الماضي. وعلى هذا الاساسقرر هوشستاين نقل موقف لبنان الرسمي الى اسرائيل ، والعودة إليه بالموقف المقابل لتحديد موعد الجولة المرتقبة في حال كانت الاجواء إيجابية".اضاف المصدر " أن هناك توافقاً جدياً بين المسؤولين اللبنانيين على نقطتين جوهريتين هما ضرورة التفاعل مع الوساطة الجديدة بايجابية يعيا للحفاظ على حقوق لبنان في مواجهة اطماع العدو الاسرائيلي والعدول عن فكرة تعديل المرسوم 6433 وبالتالي عدم التمسّك بالخط 29 كنقطة بدء للمفاوضات".وتابع المصدر" كل ما سبق يبقى رهن الاتصالاتلاستكمال الجولات الخمس الماضية التي انطلقت في الناقورة في 14 تشرين الأول من العام الماضي.