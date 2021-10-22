السيد: رواتب العسكريين لم تعد تكفي لانتقالهم من وإلى مراكزهم

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل يُدرِك أحد في الدولة والحكومة أنّ الناس وصلوا إلى حافة الإنفجار المعيشي والإجتماعي؟! هل يعلمون بأوضاع ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية وأن رواتبهم لم تعد تكفي لانتقالهم من وإلى مراكزهم؟! هل يدركون حالة الموظفين والمتقاعدين؟! هل من مسؤول في الدولة يصارح الناس إلى أين تقودونهم؟!".