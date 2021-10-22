لبنان

الوضع الحكومي على حاله من الجمود

Lebanon 24
22-10-2021 | 17:45
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حفل يوم امس بتحرّكات قضائية ومعيشية، فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران. وقد قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان "وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره".
المصدر: اللواء
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