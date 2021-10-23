لبنان

البراكس يكشف عن مخاطر توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين

Lebanon 24
23-10-2021 | 00:10
A-
A+
Doc-P-878156-637705698190981459.jpg
Doc-P-878156-637705698190981459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، عبر تويتر، أن توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، يؤدي لارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة لذلك، وفي حال صحة الخبر، نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
06:51 | 2021-10-25
06:40 | 2021-10-25
06:30 | 2021-10-25
06:25 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website