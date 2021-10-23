البراكس يكشف عن مخاطر توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين

ذكر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، عبر تويتر، أن توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، يؤدي لارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة لذلك، وفي حال صحة الخبر، نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج.

توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، يؤدي لارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة

لذلك، وفي حال صحة الخبر، نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج — Georges Brax (@brax_georges) October 23, 2021