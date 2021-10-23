لبنان

الخلفية العائلية للبيطار تربك المحازبين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2021 | 01:20
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انعكست التحليلات  الصحافية التي ركزت على الخلفية العائلية والسياسية للقاضي  طارق البيطار المتناغمة مع  الحزب القومي الاجتماعي، على مواقف الحزبيين  والمناصرين من الازمة الراهنة بين "الثنائي الشيعي" والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واشارت مصادر مطلعة على موقف الثنائي" الى  قناعة بان موقف الحزب القومي سيتأثر  بالخلفية السياسية  لعائلة البيطار، وبالتالي فهو لن يكون جزءا من المعركة ضده".
الا ان مصادر اخرى ومطلعين على موقف قيادة الحزب القومي يؤكدون ان الموقف النهائي للحزب عند الحسم سيكون حتما الى جانب حزب الله.

لبنان

رادار لبنان24

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