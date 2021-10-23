لبنان

هل يصبح رجل الاعمال" سعادة النائب" هذه المرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-10-2021 | 01:28
A-
A+
Doc-P-878172-637705746895951476.jpg
Doc-P-878172-637705746895951476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مقر حزبي يميني إجتماعاً هذا الأسبوع بين مستشار متموّل ورجل أعمال، ووزير سابق  ومستشار رئيس الحزب، وتناول  البحث موضوع  الانتخابات النيابية المقبلة وامكان  التحالف والتعاون الإنتخابي في أحد أقضية جبل لبنان.
يذكر ان رجل الأعمال المذكور، يواظب منذ سنوات على تقديم الخدمات لابناء المنطقة، وترشح اكثر من مرة ولم يوفق في الوصول الى الندوة البرلمانية.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
06:51 | 2021-10-25
06:40 | 2021-10-25
06:30 | 2021-10-25
06:25 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website