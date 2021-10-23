هل يصبح رجل الاعمال" سعادة النائب" هذه المرة؟

شهد مقر حزبي يميني إجتماعاً هذا الأسبوع بين مستشار متموّل ورجل أعمال، ووزير سابق ومستشار رئيس الحزب، وتناول البحث موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وامكان التحالف والتعاون الإنتخابي في أحد أقضية جبل لبنان.

يذكر ان رجل الأعمال المذكور، يواظب منذ سنوات على تقديم الخدمات لابناء المنطقة، وترشح اكثر من مرة ولم يوفق في الوصول الى الندوة البرلمانية.