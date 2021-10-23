السياحة الداخلية في لبنان تكافح رغم جنون الاسعار

ليس خفيا أن السياحة الداخلية في لبنان إزدهرت خلال السنتين الماضيتين لأسباب عدة، فكانت المطاعم وبيوت الضيافة Full بشكل دائم خاصة في فصل الصيف، رغم كلّ الغلاء وارتفاع الاسعار.

وقال مطلعون "أنه في مقابل كل هذه الايجابية، اصيب القطاع بضربة قوية نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني، ما جعل الناس تلغي مشاويرها البعيدة خاصة للمناطق الجبلية أو تختار أماكن سياحية قريبة منها جغرافيا.

ولاحظ المطلعون " أن انخفاض الاقبال على المناطق الجبلية اقفل الموسم السياحي باكرا هذا العام، وكبّد أهالي هذه المناطق خسائر مالية كبيرة، ما يترك الكثير من الاسئلة حول موسم التزلج في الشتاء ويضعه في المجهول".وتساءلوا عن "دور وزارة السياحة في هذا الموضوع وعن الخطة التي وضعتها للحفاظ على القطاع".

كما لاحظ أحد أصحاب الصفحات الخاصة بالسياحة في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي ، كثرة الاستفسارات الواردة على الصفحة عن أماكن للترفيه أو الاسترخاء القريبة من بيروت، بالاضافة الى الاستفسارات عن الاسعار.