لبنان

بعد خلاف الضابط والمراسلة: "تنويه مباشر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2021 | 02:15
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يعد  الخلاف الذي حصل قبل  اكثر من شهر في أحد المقرات الرئاسية بين ضابط وإحدى المراسلات الصحافيات، ثم اعتبارها" شخصا غير مرغوب فيه في المقر"، تلقى الضابط "تنويها" من المسؤول المباشر عنه على  الذي إتخذه ، بحسب ما اشار مصدر قيادي رفيع في المقر.
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