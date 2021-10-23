بعد خلاف الضابط والمراسلة: "تنويه مباشر"

يعد الخلاف الذي حصل قبل اكثر من شهر في أحد المقرات الرئاسية بين ضابط وإحدى المراسلات الصحافيات، ثم اعتبارها" شخصا غير مرغوب فيه في المقر"، تلقى الضابط "تنويها" من المسؤول المباشر عنه على الذي إتخذه ، بحسب ما اشار مصدر قيادي رفيع في المقر.