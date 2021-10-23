لبنان

غياب أمني لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2021 | 02:45
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تسجل التقارير تغيّب  عدد كبير من العناصر الامنية عن مراكز عملهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل اجور السرفيس المرتفعة او عدم  القدرة على تعبئة سياراتهم  بالبنزين.
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