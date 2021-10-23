وزارة البيئة تتابع موضوع قطع أشجار وجرف اراض في وادي زبقين

أفاد المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أنه "بناء على ما ورد حول قيام اشخاص بأعمال قطع اشجار وجرف اراض في وادي زبقين، وبما ان هذه المنطقة تشكل مساحة طبيعية ذات أهمية ايكولوجية، كانت وزارة البيئة قدمت مشروع قانون لإعلانها محمية طبيعية، فقد تواصلت مع النائب العام الاستئنافي في الجنوب وطلبت منه الايعاز إلى القوى الأمنية التأكد من حيازتهم الرخص المطلوبة وايقاف الأعمال لعدم تنفيذهم دراسة الاثر البيئي". وختم البيان " بناء عليه تم فتح تحقيق بالموضوع وتم ّتكليف آمر فصيلة القليلة بذلك".