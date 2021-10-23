لبنان

سعر قارورة الغاز الى 280 الف ليرة!

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:50
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أكد أمين سر نقابة موزعي الغاز في لبنان جان حاتم أن "عوامل عديدة تؤثر على ارتفاع سعر الغاز". وتوقع أن يصل سعر القارورة الى 280 الف ليرة.
 
وقال حاتم لـ"صوت لبنان": "نقوم بواجباتنا بتوزيع الغاز، والمخزون يكفي السوق، ولا أزمة".
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لبنان

إقتصاد

الغاز

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