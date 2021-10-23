طوابع جديدة من فئة الالف ليرة... وما علاقة "أبو ملحم وأم ملحم"؟ (صورة)

نُشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 556/1 الذي يقضي بصنع طابع بريدي عادي لـ"أبو ملحم وأم ملحم"، من فئة ألف ليرة لبنانية، بكمية 50 ألف طابع، ومقاس 3سم * 4 سم.