لبنان

طوابع جديدة من فئة الالف ليرة... وما علاقة "أبو ملحم وأم ملحم"؟ (صورة)

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:57
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نُشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 556/1 الذي يقضي بصنع طابع بريدي عادي لـ"أبو ملحم وأم ملحم"، من فئة ألف ليرة لبنانية، بكمية 50 ألف طابع، ومقاس 3سم * 4 سم.
 
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