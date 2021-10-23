لبنان

جريحة بحادث سير في طرابلس

Lebanon 24
23-10-2021 | 03:19
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قع حادث سير تحت جسر الملولة في طرابلس حيث اصطدمت سيارة بالرصيف اسفل الجسر ما ادى لاصابة امرأة وتم نقلها الى المستشفى للعلاج، وفق مندوب "لبنان 24".
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