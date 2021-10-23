لبنان

مسلسل سرقة أغطية تصريف مياه الصرف الصحي تابع... أي منطقة وقعت الضحية هذه المرة؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 03:23
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اقدم مجهولون على سرقة أغطية تصريف مياه الصرف الصحي في سوق صيدا التجاري .

وقد فوجى تجار السوق واصحاب المحلات صباحا خلال فتح مؤسساتهم ومحالهم  التجارية بالسرقة داعين بلدية صيدا والمعنيين العمل على تركيب أغطية جديدة حفاطا على سلامة وحياة المواطنين لاسيما خلال مرورهم في السوق .

ودعا التجار الاجهزة الامنية لتكثيف دورياتها ليلا في صيدا وخاصة في سوق صيدا التجاري.
 
 
 
 
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