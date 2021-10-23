حريق داخل ملهى ليلي في فندق... هذا ما حصل صباحا في أدونيس (صور)

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع صباح اليوم داخل ملهى ليلي يقع في الطبقة السفلية الأولى في فندق سياحي في أدونيس كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.