لبنان

بعد عمليات رصد وتعقب... توقيف مطلوب للقضاء بعدة جرائم في الضاحية

Lebanon 24
23-10-2021 | 03:37
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو:

أ. م. (من مواليد عام 1976، لبناني)
بجرم تهديد وابتزاز.

وتبين أنه مطلوب للقضاء بـموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزوّر.

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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