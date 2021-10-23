بعد عمليات رصد وتعقب... توقيف مطلوب للقضاء بعدة جرائم في الضاحية

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو:أ. م. (من مواليد عام 1976، لبناني)بجرم تهديد وابتزاز.وتبين أنه مطلوب للقضاء بـموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزوّر.أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.