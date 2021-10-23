تعرض لازمة قلبية أثناء قيادته السيارة

فقد المدعو "ب.ح" أثناء قيادته سيارته الرباعيه الدفع السيطرة عليها، بعد عارض صحي اصابه، مما ادى الى اصطدامه بسيارة اثناء تواجده في محلة قبر الزينه - طرابلس.



وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على اسعافه. فيما افادت المصادر ان وضعه الصحي حرج بعد تعرضه لازمة قلبية حيث تم نقله لاحقاً الى المستشفى للعلاج.

ولاحقا، أُفيد عن وفاته.