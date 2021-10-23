لبنان

كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 04:22
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.
 
الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي وبسيط على الجبال وفي الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 28 درجة. فوق الجبال من 12 الى 23 درجة. في الداخل من 11 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي:1020 HPA أي ما يعادل:765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 17,55
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