لبنان

ياسين بدأ جولته في عكار

Lebanon 24
23-10-2021 | 04:30
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بدأ وزير البيئة ناصر ياسين جولته العكارية يرافقه وفد من الوزارة، واستهلها ببلدية المحمرة ومن ثم تفقد موقع التسرب النفطي في بلدة ببنين العبدة، والتقى سكان المنازل المحيطين به، واستمع الى معاناتهم.
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وزير البيئة

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