لبنان

مسدسات ومخدرات على الحدود الجنوبية للبنان... ماذا يحصل؟ (صورة)

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:00
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أعلنت إسرائيل، عن إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي نشر على صفحته الرسمية على منصة "تويتر"، قال فيها إن "قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".

وأكد أدرعي أن "قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة حزب الله".

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