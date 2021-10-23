لبنان

في طبرجا... سيارة تحترق

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اتى على محرك سيارة من نوع "مرسيدس" على اوتستراد بيروت بإتجاه طرابلس عند نقطة طبرجا.
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حريق

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