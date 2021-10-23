سليمان: ضغط سياسي هائل على الجسم القضائي

استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة، وفدا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان".وشدد سليمان أمام الوفد على "أهمية رص الصفوف السيادية للحؤول دون تغيير وجه لبنان ومنع انسلاخه عن محيطه العربي"، داعيًا إلى "ضرورة تطبيق الدستور وتحصينه من خلال تحييد لبنان عن صراعات المحاور وتطبيق القرارات الدولية التي تعزز سيادته على كامل أراضيه".كما حذر من "خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل الذي يمارس على الجسم القضائي في تفجير 4 اب وأخيرًا في حادثة الطيونة المؤسفة، التي أتت كاستكمال لمحاولة تمييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت".