لبنان

سرقة أغطية الصرف الصحي... من هو الفاعل؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:39
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أوقفت عناصر من شرطة بلدية صيدا أحد المشتبه بهم بسرقة الأغطية الحديدية لأقنية صرف مياه الأمطار في سوق صيدا التجارية، وسلمته الى فرع المعلومات في المدينة للتحقيق معه.
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