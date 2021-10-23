سرقة أغطية الصرف الصحي... من هو الفاعل؟

أوقفت عناصر من شرطة بلدية صيدا أحد المشتبه بهم بسرقة الأغطية الحديدية لأقنية صرف مياه الأمطار في سوق صيدا التجارية، وسلمته الى فرع المعلومات في المدينة للتحقيق معه.