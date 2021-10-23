هكذا سيدلي جعجع بافادته في احداث الطيونة



افادت المعلومات " ان مديرية المخابرات في الجيش المولجة بالتحقيقات في ملف احداث الطيونة ستوفد أحد الضباط المعنيين بالتحقيق الى مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب للإستماع اليه والادلاء بافادته في الملف ، وذلك "لأسبابٍ امنية وصحية".