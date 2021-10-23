بلاغ بحث وتحر بحق النائب السابق خالد ضاهر والأخير: لن ترهبني مذكرة ولا غيرها

سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، بعد ضبط كمية من الأسحلة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية الشخصية.

توازيًا، شكر الضاهر في بيان بعد إطلاق أشقائه الموقوفين إثر دهم منزله في ببنين ومصادرة أسلحة "كل الذين وقفوا بجانبي من لبنان ومن الدول العربية الذين هالهم الموضوع. الموقوفون أطلقوا، والسلاح الذي صودر سلاحي، وأشقائي لا ذنب لهم بذلك. أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها. سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة".



أضاف: "إما أن نعيش في كرامتنا أو تكون قدوتنا شمشون. علي وعلى أعدائي يا رب. لن نرضى الذل والإهانة والاستهداف".