عبدالله زار وزير الصحة والبحث تناول مشكلات الدواء والاستشفاء

زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض.



وأشار عبدالله إلى أن "اللقاء كان مفيدًا ومنتجًا مع الوزير أبيض، حيث تم التركيز على مشاكل الدواء والاستشفاء، وسبل دعم المستشفيات الحكومية وتعزيز وضع العاملين فيها".