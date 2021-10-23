لبنان

الرئيس عون عيّن ثلاثة مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك

Lebanon 24
23-10-2021 | 07:52
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عيّن رئيس الجمهورية ميشال عون  3 أعضاء مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك، وهم : ريما مكي ووسام الغوش وباسكال ايليا.
 
يذكر ان السيدة باسكال ايليا هي زوجة المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
 
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