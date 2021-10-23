الرئيس عون عيّن ثلاثة مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك

عيّن رئيس الجمهورية ميشال عون 3 أعضاء مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك، وهم : ريما مكي ووسام الغوش وباسكال ايليا.

يذكر ان السيدة باسكال ايليا هي زوجة المدير العام للجمارك بدري ضاهر.