لبنان

شيخ العقل التقى مشايخ في بعلشميه والعبادية

Lebanon 24
23-10-2021 | 07:54
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زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، خلوة الشيخ أبو محمد صالح العنداري في بلدة بعلشميه، حيث كان في استقباله والوفد المرافق الشيخ أبو صالح محمد العنداري وجمع كبير من المشايخ.

وطلب أبي المنى الدعاء من المشايخ، مؤكدا "وحدة الكلمة والتوجه والموقف"، مشددا على "المحبة والاحترام الكبيرين لمشايخنا الأفاضل ووجوب التزام النهج التوحيدي الشريف الذي رسمه وحافظ عليه السلف الصالح ليصبح اليوم في عهدة مشايخنا الأجلاء الذين يمثلون القدوة والراعي الصالح للمجتمع التوحيدي".

وكان سبق الزيارة إلى بعلشميه لقاء في منزل الشيخ أبو حسن عادل النمر في بلدة العبادية، ضم إلى جانب شيخ العقل: القاضي الشيخ غاندي مكارم، الشيخ عزت عبد الخالق، الشيخ نسيب ماضي وعدد من أعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، كما حضر اللقاء جمع من المشايخ.

وأكد أبي المنى "ضرورة التواصل الدائم بين الجميع سعيا للم الشمل وتوحيد الصفوف على طريق الخير والصلاح"، مشيرا إلى "الدور الإيجابي الفاعل الذي يقوم به الشيخ النمر ونهج الحكمة والاعتدال الذي يمثله إلى جانب محموعة خيرة من المشايخ المخلصين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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