الجيش يوقف مجموعة من الصيادين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش بالقاء القبض ومصادرة أسلحة مجموعة من الصيادين في سهل عكار اثناء قيامهم برحلة صيد ليلي.

وفي وقت لاحق أفادت المعلومات انه تم الافراج عن الموقوفين.