الأمن الداخلي: إجراءات للحماية من المخاطر والجرائم السيبيرانية

بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبيراني،

تعمم قوى الأمن سلسلة إجراءات للحماية من المخاطر والجرائم السيبيرانية.

في الصورة المرفقة:"إجراءات التسوق الآمن عبر الإنترنت"

لتصفح دليل التوعية حول المخاطر السيبيرانية، اضغط على الرابط التالي: