25
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"أطباء" التقدمي: نرفض التهرب المستمر من اجراء انتخابات نقابة الأطباء
Lebanon 24
23-10-2021
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين اجتماعا لهيئة ممثلي المناطق بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢١ وأصدر البيان التالي:
يرفض قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين تأجيل انتخابات نقابة الأطباء في بيروت للمرة الثالثة على التوالي، تارة تحت شعارات صحية وطورًا لأسباب مشبوهة بحجج قانونية او استشارات وآراء غير مقنعة، علما ان نقابة الممرضين أجرت انتخاباتها (في بيت الطبيب) وكذلك نقابتا الأطباء في الشمال والمهندسين ضمن المهل القانونية. ومنذ 2019 وحتى تاريخه لم يصدر مجلس النقابة التقارير المالية التي ينص عليها القانون لتنضم هذه السنوات إلى سابقاتها في عدم الحصول على براءة الذمة وفي ظل الفوضى التي تسود النقابة.
اننا اذ نرفض هذا التهرب المستمر من الاستحقاق الانتخابي، كذلك نرفض ما يسعى إليه نقيب الأطباء بإجراء الانتخابات النقابية مرة كل ثلاث سنوات ونعتبرها خطة لإضعاف دور المجلس المنتخب المتغير وتقوية لدور الموظف الثابت وتشريع الفوضى ومحاولة للإطباق على النقابة.
ونطالب بإجراء تحقيق مالي جنائي منذ عام 2014 وحتى تاريخه بالارتكاز إلى ما توصل إليه تقرير مستشار وزير الصحة عام 2019.
أما في موضوع الوصفة الإلكترونية فإننا ندعو اصحاب الفكرة الى إقناع الأطباء بجدواها قبل ان تصبح عبئا مالياً جديدا.
كما اننا نرى ان عدد موظفي النقابة يفوق الحاجة وكذلك المستشارين، وهذا جزء اساسي من الهدر الحاصل اضافة الى انعدام الشفافية. وقد آن الأوان لترشيد الإدارة وإنهاء زمن المستشارين غب الطلب.
اننا ندعو زملاءنا الأطباء على اختلاف مشاربهم ان يهبوا لاستعادة نقابتهم فكلما اسرعنا بذلك كلما قلت الخسائر.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:16 | 2021-10-25
ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي في بغداد
05:00 | 2021-10-25
لا حرب أهلية في لبنان بل "شد عصب انتخابي"
05:13 | 2021-10-25
ثغرة في ملف المازوت تهدّد لبنان بالعتمة.. ما هي؟
06:51 | 2021-10-25
المحامون يعملون على "الشمعة" (صور)
06:40 | 2021-10-25
خوفاً من "طابور خامس".. لن يشارك هؤلاء في "يوم الغضب"
06:30 | 2021-10-25
الثانويات مقفلة... والعودة "صعبة"
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact